Berliner Allee gesperrt: Am Jakobertor staut sich der Verkehr

An der Wohnanlage Klein Venedig ist die Berliner Allee seit Montag stadteinwärts gesperrt. Das führt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Augsburg.

Seit Montagfrüh ist ein wichtiges Teilstück der Berliner Allee in Augsburg gesperrt. Es geht um einen Streckenabschnitt zwischen der MAN-Brücke und der Ulrichsbrücke. Zur besseren Orientierung: Hier liegt die große Wohnanlage Klein Venedig. Stadteinwärts, also in Richtung Ulrichsbrücke, gilt die Sperrung. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet. Manche Autofahrerinnen und Autofahrer nutzen aber auch die Oblatterwallstraße. Die Folge: Am Jakobertor staut sich der Verkehr. Es gibt zudem eine erhöhte Unfallgefahr beim Abbiegen.

Auf der Berliner Allee gibt es derzeit eine Baustelle. Foto: Michael Hörmann

Die Stadt Augsburg hatte über die Teilsperrung der Berliner Allee frühzeitig informiert. Dennoch schienen am Montag viele Autofahrerinnen und Autofahrer überrascht. An der Berliner Allee auf Höhe der Brückenstraße endet die Fahrt stadteinwärts. Es geht auf Ausweichrouten.

Baustelle an Berliner Allee in Augsburg: Autofahrer weichen aus

Anders sieht es in Fahrtrichtung MAN-Brücke auf der Berliner Allee aus. Hier rollt der Verkehr weiterhin. Am Montagmorgen wurde die Baustelleneinrichtung vorgenommen. Betroffen sind auch die Anwohnerinnen und Anwohner der Wohnanlage Klein Venedig. Die Zu-und Abfahrt ist gewährleistet. Allerdings gilt auch für die Anwohner: Auf der Berliner Allee geht es nur stadtauswärts.

Stadtauswärts fließt der Verkehr weiterhin auf der Berliner Allee. Foto: Michael Hörmann

Die ersten Erfahrungen im morgendlichen Verkehr zeigen, dass einige Autofahrer die Oblatterwallstraße als Ausweichstraße nutzen. Es ist die Straße nahe der Kahnfahrt. Die Straße ist nicht auf Durchgangsverkehr ausgerichtet. Es gibt Parkbuchten, die ohnehin den Verkehr verlangsamen.

Behinderungen rund um das Jakobertor: Stau in der Oblatterwallstraße

Kompliziert wird es am Jakobertor: Die Autofahrer aus der Oblatterwallstraße können nur rechts abbiegen. Vorfahrt hat der Verkehr in der Lechhauser Straße. An der Kreuzung gibt es drei Spuren. Am Montagmorgen stehen einzelne Autos, die aus der Oblatterwallstraße abbiegen, immer quer auf diesem Abschnitt. Es wird zudem häufig gehupt. An dieser Stelle besteht jedenfalls hohe Unfallgefahr.

Wie die Stadt Augsburg informiert, dauern die Arbeiten an der Berliner Allee bis voraussichtlich Freitag, 29. April. Während der Bauzeit wird die Berliner Allee in diesem Bereich zur Einbahnstraße Richtung Norden (Richtung Stadtbachstraße/MAN). In südlicher Richtung wird großräumig über die Hans-Böckler- und Neuburger Straße in Lechhausen umgeleitet.

Viele Autofahrer nutzen die Oblatterwallstraße als Ausweichstrecke. Foto: Michael Hörmann

Verkehrsbehinderungen sind in diesem Streckenabschnitt nicht ganz neu. Während der Sanierung der Stadtbachstraße nahe der MAN-Brücke wurde der Verkehr ebenfalls über einen langen Zeitraum umgeleitet. Daher gab es in Lechhausen einen hohen Durchgangsverkehr. An der Stadtbachstraße sind die Arbeiten mittlerweile abgeschlossen.