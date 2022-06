Augsburg

vor 32 Min.

Besucherandrang am Zoo: Die Parkplatznot verschärft sich

Plus Die Stadt Augsburg sperrt Zufahrten in die Wohngebiete. Die Hoffnung ruht auf einem Verkehrsleitsystem. Zoodirektorin Barbara Jantschke macht einen Vorstoß.

Von Michael Hörmann

Der Zoo ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in Augsburg. Jetzt, da die Corona-Auflagen weggefallen sind, kommen die Menschen in großer Zahl. Sehr zur Freude von Zoodirektorin Barbara Jantschke. Sie hofft, dass das Jahr 2022 sogar zu einem Rekordjahr werden könnte. Die meisten Besucher von auswärts reisen mit dem Auto an. Der Besucherandrang wird deshalb zum Problem. Parkplätze am Zoo sind an Wochenenden schnell belegt. Während der Corona-Jahre fiel dies nicht ins Gewicht, jetzt ist die Situation wieder akut. Die Stadt Augsburg reagiert darauf. Sie wird Zufahrten in Wohngebiete absperren, damit Anwohner von Parkplatzsuchenden nicht belästigt werden. Wer keinen Parkplatz am Zoo direkt mehr findet, für den gibt es Ausweichplätze.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen