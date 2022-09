Betrunkene und berauschte Personen halten die Polizei in Atem

Verschiedene Alkohol- und Drogentests schlugen bei Kontrollen in Augsburg an. Das hat nicht nur Anzeigen zur Folge.

Gleich mehrere Personen fielen in den vergangenen Tagen der Polizei auf, weil sie zu viel getrunken oder Drogen genommen hatten. Einen Mann führte der Weg von der Arrestzelle direkt ins Gefängnis.

Ein E-Scooter-Fahrer war Mittwochnacht gegen 1.45 Uhr im Bereich der Wertachbrücke in Oberhausen unterwegs. Als er einen Streifenwagen erblickte, bog er in das Branderviertel ab. In der Dinglerstraße konnte der 25-Jährige gestellt werden, teilt die Polizei mit. Ein Alkoholtest ergab zwar nur einen Wert von etwas mehr als 0,3 Promille, aber ein Drogenvortest auf der Dienststelle schlug positiv auf Kokain und THC an. Dieser wurde veranlasst, da bei dem Fahrer schon bei der Kontrolle drogentypische Reaktionen festgestellt wurden. Er wird nun nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wegen Trunkenheit im Verkehr infolge anderer berauschender Mittel angezeigt.

Polizei erwischt bei Kontrolle in Augsburg betrunkenen Autofahrer

Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen Autofahrer in der Ulmer Straße in Kriegshaber. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Der 43-jährigen Fahrer gab an, zuvor Weinschorlen konsumiert zu haben. Er wird nun, da er laut Polizei keine Ausfallerscheinungen am Steuer hatte und gerade noch unter der 1,1-Promille-Grenze lag, nach dem Straßenverkehrsgesetz angezeigt.

Ebenfalls am Dienstagabend gegen 21.50 Uhr wurde eine Streifenbesatzung zu einer offenbar hilflosen Person in die Humboldtstraße in Lechhausen gerufen. Dort lag ein Mann (Mitte 30) vor einem Hauseingang und war anscheinend beim Drehen eines Joints nach vorherigem Alkoholkonsum (knapp 0,9 Promille) eingeschlafen. Der Schlafende wurde von den Beamten geweckt und nach Hause geschickt. Zuvor jedoch wurde ihm sein noch mitgeführtes Marihuana weggenommen, was den Unmut des frisch Geweckten hervorrief. Es handelte sich um eine geringe Verbrauchermenge. Eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz folgt.

62-Jähriger muss nun seine Strafe von mehr als 100 Tagen absitzen

Eine Polizeistreife wurde Mittwochnacht gegen 0.20 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes an die Straßenbahnhaltestelle in der Inninger Straße nach Haunstetten gerufen. Dort war ein Mann aufgefallen, der dort offenbar deutlich alkoholisiert eingeschlafen war. Eine ärztliche Behandlung oder eine Ausnüchterung lehnte der 62-Jährige allerdings kategorisch ab. Statt ins Krankenhaus ging die Fahrt dann in den Polizeiarrest, da bei Überprüfung seiner Personalien festgestellt wurde, dass gegen den 62-Jährigen ein sogenannter Vollstreckungshaftbefehl besteht. Nachdem der Festgenommene nicht in der Lage war, die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von mehr als 1700 Euro zu begleichen, muss er nun etwas mehr als 100 Tage absitzen. Vorher durfte er seinen Rausch allerdings noch in einer Polizeizelle ausschlafen, bevor er in die Justizvollzugsanstalt überstellt wurde, so die Polizei.