Augsburg

18:46 Uhr

Bis zu 80 Prozent Corona-Infizierte: Vielerorts wird das Personal knapp

Plus Die Inzidenz steigt, Schutzmaßnahmen gelten kaum noch. An immer mehr Stellen fehlt Personal - mit teils enormen Auswirkungen auf Augsburger Läden und Gastronomiebetriebe.

Von Felix Triebswetter, Andrea Wenzel

Bereits im Februar dieses Jahres haben Corona-Infektionen in der Belegschaft vielen Unternehmen zugesetzt. Jetzt ist es wieder so weit. Vergangene Woche hatte etwa die Douglas-Filiale in der Bürgermeister-Fischer-Straße geschlossen - "wegen Krankheit", hieß es auf einem Zettel im Schaufenster. Tatsächlich hat das Personal das Coronavirus erwischt. Zur Sicherheit für Kundinnen und Kunden sowie das Personal habe man sich zur Schließung entschieden, teilt Douglas auf Anfrage mit. Mit Folgen für den Umsatz und all jene, die die Filiale besuchen wollten. Und auch andere Firmen und Betriebe leiden unter den hohen Inzidenzen. In manchen Betrieben fällt fast die gesamte Belegschaft aus.

