Brandschutz im Verwaltungsgebäude neben dem Rathaus wird erneuert

Es werden 1,2 Millionen Euro fällig, um die Brandmeldeanlage auf neuen Stand zu bringen. Die Vorsorge kostet die Stadt Augsburg inzwischen etliche Millionen.

Die Stadt muss in den kommenden beiden Jahren für 1,2 Millionen Euro den Brandschutz im Verwaltungsgebäude II direkt neben dem Rathaus (das Gebäude begrenzt die Nordseite des Elias-Holl-Platzes) auf aktuellen Stand bringen. Hintergrund ist, dass in dem etwa 130 Jahre alten Gebäude in den vergangenen Jahren diverse Umbauten stattgefunden haben, etwa ein Ausbau des Dachgeschosses, der Einbau eines Aufzugs und die Einrichtung eines Service-Centers am Elias-Holl-Platz.

Brandschutz kostet die Stadt Augsburg Millionenbeträge

Ein Gutachten kam zum Ergebnis, dass Brandmeldeanlage, Rauchabzugsanlagen und Treppenhausbeleuchtung erneuert werden müssen. Die Stadt hatte das Rathaus bereits vor vier Jahren auf neuen Stand beim Brandschutz gebracht. Unabhängig davon wird das Rathaus im Zuge weiterer Brandschutzmaßnahmen sowie der Asbestsanierung und Erneuerung der Sitzungssäle in den kommenden Jahren noch mal geschlossen werden müssen.

Strengere Vorgaben beim Brandschutz kosten die Stadt seit einigen Jahren hohe Millionenbeträge. Allein beim Schulsanierungsprogramm geht mehr als ein Drittel der Ausgaben in den Brandschutz. Auch bei Sportstätten standen und stehen diverse Sanierungen an. (skro)