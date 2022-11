Bundesweit neues Studium für kreative Ingenieure startet in Augsburg

"Creative Engineering" startet an der Augsburger Hochschule. Das neue Angebot für Studierende ist Teil eines großen Zukunftsprogramms.

Zwei ganz unterschiedliche Bereiche bringt ein neues Studienangebot an der Hochschule Augsburg zusammen: Ingenieurwissenschaften und Design. Der Bachelor-Studiengang "Creative Engineering" startet in diesem Wintersemester. An der Hochschule spricht man von einem innovativen und bundesweit einmaligen Angebot.

Im Fokus steht die designgetriebene Innovationsentwicklung: Studierende erwerben ingenieurwissenschaftliches und gestalterisches Basiswissen, aber auch die Fähigkeit zur Gestaltung technischer Systeme im gesellschaftlichen Kontext. Fester Bestandteil des Lehrplans ist das Entwickeln von innovativen Prototypen.

Viele berufliche Perspektiven für Absolventen der Augsburger Hochschule

Für die Absolventen stehen nach Angaben der Hochschule viele berufliche Perspektiven offen. Der Studiengang qualifiziere sie für die Begleitung von Transformationsprozessen im Mittelstand, für eine Tätigkeit in Start-ups und Großunternehmen, aber auch für eine Karriere in Design- und Forschungsabteilungen. Der Studiengang ist Teil des Zukunftsprogramms der Hochschule Augsburg und der IHK Schwaben. Dieses Konzept wird von mehr als 200 Unternehmen aus Bayerisch-Schwaben unterstützt. Ziel ist es, insgesamt 2000 neue Studienplätze in sechs zukunftsfähigen Studiengängen zu schaffen. Geld für das neue Studienangebot "Creative Engineering" kommt aus den Mitteln der "High Tech Agenda Bayern".