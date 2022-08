"Corona-Demonstranten" sagen "Nein" zum System

Am Samstagabend marschierten knapp 500 Corona-Kritikerinnen und -Kritiker durch die Augsburger Innenstadt. Was sie bei ihrem Protest vereint.

Trotz Urlaubszeit hatten die "Corona-Demonstranten" in Augsburg diesen Samstag Zulauf. Er war jedoch geringer als bei der Demo am Augsburger Friedensfest. Am Samstagabend marschierten nach Angaben der Polizei knapp 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Innenstadt. Die Veranstalter hatten mit 700 gerechnet. So viele waren es beim Protestzug am vergangenen Montag gewesen.

Nach zwei Monaten Pause sind die Teilnehmenden der "Friedensdemo" seit Anfang der Woche wieder auf den Augsburger Straßen zurück. Wegen der Baustelle am Moritzplatz war die übliche Route diesen Samstag leicht abgeändert. Sie führte von der Ladehofstraße beim Hauptbahnhof über Stettenstraße, Theodor-Heuss-Platz, Ulrichsplatz und Hallstraße in Richtung Königsplatz und von dort über die Fuggerstraße und Schaezlerstraße zurück zum Ausgangspunkt. Die Demo dauerte knapp 1,5 Stunden. Nach Polizeiangaben verlief der Protestzug ohne Zwischenfälle. Die Verkehrsbehinderungen seien gering gewesen.

Protest gegen staatliche Vorschriften

Das "Bürgerforum Schwaben" zählte als Veranstalter nunmehr die 44. "Friedensdemo" in Augsburg. Der Protest richtet sich längst nicht mehr alleine gegen staatliche Vorschriften wegen der Corona-Pandemie. Demonstriert wird auch für Grundrechte, Wahrheit, Selbstbestimmung, Frieden und vieles mehr. Eine Rednerin der Demo warf Politik und Medien vor, sie hätten jahrelang Angst geschürt, um die Menschen "hörig" zu halten. Statt die Gesellschaft zusammenzuführen, werde sie gespalten. "Sagt täglich einmal nein zu diesem System", so die Aufforderung an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

