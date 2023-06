CSD-Parade am Samstag in Augsburg: Aktivisten fordern sichere Räume

Zur Christopher-Street-Day-Parade werden am Samstag Tausende Menschen in Augsburg erwartet. Was den Veranstaltern wichtig ist.

An diesem Samstag werden in Augsburg viele Regenbogenfahnen wehen. Zur Christopher-Street-Day-Parade rechnen die Organisatoren mit mehreren Tausend Teilnehmern. Schon seit dem vergangenen Wochenende machen Menschen der LGBTQIA*-Gemeinschaft mit der "Pride Week" in Augsburg mit Veranstaltungen auf ihre Anliegen aufmerksam, die Parade am Samstag ist der Höhepunkt. LGBTQIA steht als Abkürzung für Menschen, die lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, queer, intersexuell oder asexuell sind. Dieses Jahr steht der Christopher Street Day unter dem Motto: "Room for Pride – Für queere, sichere Räume in Augsburg". Carolin Leder vom CSD Augsburg erläutert, was hinter dem Slogan steckt: "Diese Räume, wie wir sie in unserem Motto nennen, müssen nicht zwangsweise immer faktische Räume sein – wir fassen diesen Begriff weiter."

So sah es im Vorjahr bei der CSD-Parade in Augsburg aus. Foto: Annette Zoepf (Archivbild)

Ein solcher Raum könne beispielsweise bei Bildungs- und Kulturveranstaltungen, Beratungssituationen, einem Spiel an der Tischtennisplatte oder einem Picknick im Park geschaffen werden, sagt Leder. Die Frage der Sichtbarkeit und Präsenz im öffentlichen Leben sei ein zentraler Punkt in queeren Bewegungen. "Die Stadt kann dazu beitragen, indem sie beispielsweise angemessene Räume, Safer Spaces, für lokale Jugendgruppen, queere Vereine und Initiativen schafft und professionelle Beratungsangebote ermöglicht", sagt Carolin Leder. Auch finanzielle Unterstützung wünschen sich die Aktivisten von der Stadt.

Bisher spielt ehrenamtliches Engagement eine große Rolle

Obwohl in Augsburg bereits einige Initiativen existierten, basierten diese oft ausschließlich auf ehrenamtlichem Engagement und seien auf Spenden angewiesen. Die Sozialfraktion aus SPD und Linkspartei im Augsburger Stadtrat unterstützt die Forderungen. Die Fraktion hat die Schaffung eines "queeren Zentrums" durch die Stadt beantragt. Es solle durch Sozialarbeiter betreut werden und eine feste Anlaufstelle für queere Personen sein.

Die CSD-Parade in Augsburg beginnt am Samstag, 17. Juni, um 12 Uhr am Königsplatz. Danach wird auf dem Rathausplatz gefeiert. Die Leiterin der Augsburger Gleichstellungsstelle Barbara Emrich betont außerdem die Wichtigkeit von Präventionsprogrammen, besonders in Schulen. Es komme leider immer wieder zu queerfeindlichen Übergriffen und Gewalt. Diese müssen konsequent verfolgt und geahndet werden, sagt Barbara Emrich. Im Vorjahr, als rund 3000 Menschen am CSD teilnahmen, gab es nach der Parade einen Übergriff. Mindestens zwei Personen seien verprügelt worden, hieß es danach. Die CSD-Veranstalter sagen: "Vorfälle wie diese zeigen die Notwendigkeit von Aufklärungsarbeit und Beratungsstellen auf und unterstreichen besonders die Forderung nach queeren Räumen in Augsburg."