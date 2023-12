Augsburg

06:00 Uhr

CSU-Politiker fordert Nachbesserungen beim Bahnhofstunnel

Plus Volker Ullrich sieht Probleme aufgrund der Lichtöffnungen auf den Bahnsteigen. Sie sorgten für Regen im Bauwerk und böten wenig Platz für wartenden Reisende.

Von Stefan Krog

Der Augsburger CSU-Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich fordert beim Bahnhofstunnel, der am Freitagvormittag eingeweiht wird, Nachbesserungen bei den Lichtöffnungen auf den Bahnsteigen. Der Tunnel bekommt so Tageslicht von oben, bei Schlagregen kann aber auch Niederschlag in die Unterführung geweht werden. Das Problem taucht nur auf, wenn es stark windet, allerdings bilden sich dann Pfützen auf dem Boden.

Die Stadtwerke verwiesen darauf, dass man mit den Lichtöffnungen die subjektive Sicherheit und Aufenthaltsqualität im Bahnhofstunnel erhöhe, weil Tageslicht zur Verfügung steht. In der Tat wirkt der Tunnel auch an trüben Tagen durch die Lichthöfe in den Bahnsteigen und die hinterleuchteten Glaswände recht hell. Aus Sicht von Ullrich wäre es aber besser, die Öffnungen mit Glas zu verschließen. Bahn und Stadtwerke sollten sich über eine Kostenaufteilung Gedanken machen. "Das mag wie ein Detail wirken, aber für die Aufenthaltsqualität ist das ein gewichtiger Punkt. So, wie es jetzt ist, wird es nass und zugig", sagt Ullrich. Er verweist auch darauf, dass durch die mit Geländern gesicherten Öffnungen der Platz auf den in Augsburg ohnehin schon recht schmalen Bahnsteigen noch knapper werde. Auch der Verkehrsclub Deutschland (VCD) hatte dies in der Vergangenheit bemängelt. Bei Zugdurchfahrten gebe es ein potenzielles Sicherheitsproblem. Auch der Komfort leide, zumal eine Steigerung der Fahrgastzahlen beabsichtigt ist.

