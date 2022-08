Augsburg

vor 25 Min.

Das Augsburger Buskartellverfahren wird vorläufig eingestellt

Plus Über drei Jahre ist es her, dass die Staatsanwaltschaft Augsburg Anklage gegen Busunternehmer wegen angeblicher illegaler Absprachen erhoben hatte. Nun ist vorerst Schluss.

Von Ina Marks

Der Start des sogenannten Buskartell-Verfahrens am Augsburger Landgericht war zäh. Zweimal musste die Hauptverhandlung aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Im Mai dieses Jahres ging der Prozess um vermeintlich illegale Absprachen in der Busbranche im Großraum Augsburg endlich los. Bis in den Dezember hinein waren Verhandlungstermine angesetzt. Am Dienstag wurde das Verfahren gegen die zwei Angeklagten nun vorläufig eingestellt – gut drei Jahre, nachdem die Augsburger Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hatte. Diese mögliche Wendung hatte sich in den vergangenen Verhandlungstagen bereits abgezeichnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

