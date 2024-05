Das hat es mit den kleinen Baustellen in der Augsburger Innenstadt auf sich

Stadtwerke sind in der Philippine-Welser-Straße und am Martin-Luther-Platz tätig. Es sind "Wanderbaustellen".

Die Baustellenabsperrungen in Augsburgs Innenstadt fallen auf. In der Philippine-Welser-Straße und am Martin-Luther-Platz stehen sie. Arbeiter nimmt man allerdings kaum wahr. Die Stadtwerke Augsburg managen die Baustellen. Sie klären auf. Sprecher Jürgen Fergg sagt: "Es handelt sich um punktuelle Bauschächte." Es werde ein großes Stromkabel (10 kV) erneuert, das in der Vergangenheit immer wieder Störungen verursacht habe.

Fergg: "Das Kabel wird durch ein Leerrohr gezogen, deshalb die punktuellen Baugruben." Weil sich an einer Stelle das Kabel nicht durchziehen lasse, sei ein weiterer punktueller Schacht nötig. "Sobald dafür die verkehrsrechtliche Anordnung vorliegt, wird im Laufe weniger Tage an dieser Stelle aufgegraben, das Kabel eingezogen, die Baugruben verfüllt und anschließend die Oberfläche wieder hergestellt", so der Sprecher der Stadtwerke. Das sollte wohl bis Mitte Mai erledigt sein. (möh)

