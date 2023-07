Das ist am Wochenende los: Kaffeeklatsch, Open-Air-Yoga, wilde Blasmusik

Die „Polliwog Jazz Group“ lädt am Freitag, ab 20 Uhr, in den Brunnenhof des Zeughauses ein. Am Samstag residiert dort der Jazzsommer ab 20 Uhr mit dem Simin Tander New Quartet. Der Sonntag (15 Uhr) gehört mit einem Gastspiel der Schaubühne Augsburg den Kleinen: „Komm, wir finden einen Schatz“, geeignet ab 3 Jahren. Tickets und Infos unter brunnenhof.reservix.de.