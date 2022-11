Augsburg

17:37 Uhr

Das Ringen um Spezi: Riegele und Krombacher knüpfen Limo-Bündnis gegen Paulaner

Eine der größten Biermarken in Deutschland arbeitet mit der Augsburger Brauerei Riegele zusammen: So soll das „Krombacher Spezi“ aussehen.

Plus Paulaner macht mit seiner Limo den Spezi-Erfindern der Augsburger Brauerei Riegele das Leben schwer. Nun folgt mit einem „Krombacher Spezi“ die Antwort.

Von Jörg Heinzle

Das Ringen um das Kultgetränk Spezi geht in eine neue Runde. Erfunden wurde der Name „Spezi“ für die Cola-Mix-Limo vor über 50 Jahren zwar in Augsburg bei der Traditionsbrauerei Riegele. Doch zuletzt machte die Münchner Großbrauerei Paulaner mit ihrer Spezi-Variante den Augsburgern im Ringen um Marktanteile zunehmend das Leben schwer. In einem Rechtsstreit um die Namensnutzung ist Riegele dem Münchner Konkurrenten kürzlich in erster Instanz unterlegen. Doch nun können die Augsburger wieder punkten. Sie haben für das „Spezi“-Geschäft einen starken Partner gefunden – eine der größten Biermarken in Deutschland mit viel Marktmacht. Künftig soll es auch ein „Krombacher Spezi“ geben.

