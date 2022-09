Das Turamichele kämpft und am Rathausplatz ist wieder viel mehr los

Das beliebte Turamichele-Fest in Augsburg litt unter Einschränkungen der Corona-Pandemie. Für Ende September versprechen die Organisatoren, dass die Tradition zurückkehrt.

Das Turamichele kennen nicht nur die Augsburgerinnen und Augsburger. Auch Menschen in der Region wissen, was es mit dem Kinderfest auf sich hat. Das Turamichele erscheint am Fenster des Perlachturms und kämpft als Kunstfigur gegen das Böse. Auf dem Rathausplatz findet zudem ein großes Fest mit Ständen und einer Aktionsbühne statt. Normalerweise. Wegen der Corona-Pandemie sah dies in den beiden Vorjahren anders aus. Im Jahr 2020 kämpfte das Turamichele virtuell, im Jahr 2021 fehlte das Programm am Rathausplatz. Nun dürfen sich die Fans vom Turamichele freuen, dass alles wieder wie gewohnt über die Bühne geht. Termin ist am Wochenende 24. und 25. September.

Der Ablauf ist vertraut. Von 10 bis 18 Uhr erscheint an beiden Tagen zu jeder vollen Stunde das Turamichele am Fenster des Perlachturms, wo es zum Rhythmus der Glockenschläge den Teufel bezwingt. Gemeinsam wird der Sieg des Guten über das Böse, wie es heißt, anschließend mit Luftballongrüßen gefeiert. Jeweils eine Viertelstunde zuvor findet auf dem Rathausplatz ein Kinderspiel statt, bei dem kleine Darstellerinnen und Darsteller die Geschichte des Turamicheles erzählen.

Turamichele in Augsburg: Auch der FCA ist mit von der Partie

Zum Programm am Rathausplatz gehört ein Stand vom FC Augsburg. Neu in diesem Jahr sind ein Hüpfbus und die Turamichele-Fotowand, an der Familien ein Erinnerungsbild machen können. An verschiedenen Ständen auf dem Rathausplatz können Kinder gemeinsam basteln, sich beim Kinderschminken in ihre Lieblingsfigur verwandeln lassen und in einer historischen Straßenbahn fahren.

Stadtwerke suchen sechs junge Schauspielerinnen und Schauspieler

Für das Schauspiel suchen die Stadtwerke sechs Kinder zwischen acht bis elf Jahren, die die Geschichte des Turamichele auf der Bühne auf dem Rathausplatz vorführen. Wer Spaß am Schauspielern hat, kann zum Casting am Dienstag, 13. September, um 17 Uhr in den Hohen Weg 1 (Sitz der Stadtwerke) kommen. Die Anmeldung läuft bis 12. September per E-Mail an veranstaltungen@sw-augsburg.de. Bei dem Casting lesen die Bewerberinnen und Bewerber der Jury einen kurzen Text vor. Für Rückfragen stehen die Stadtwerke unter der Telefonnummer 0821/6500-8039 zur Verfügung.