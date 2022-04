Demo in Innenstadt: Gewerkschafter kehren am 1. Mai zurück auf die Straße

Am 1. Mai führt ein Demonstrationszug in die Augsburger Innenstadt. Die Kundgebung findet am Königsplatz statt. Es gibt ein Plädoyer für Betriebsräte in Betrieben.

Zwei Jahre bremste die Corona-Pandemie die Maikundgebungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) aus. Es gab weder Demonstrationszüge noch Kundgebungen in Augsburg. Jetzt sind die Gewerkschafter heiß, wieder auf die Straße zu gehen. Dies ist am Sonntag, 1. Mai, der Fall. Der Ort für die Kundgebung ist neu: Es geht zum Königsplatz.

In Augsburg beginnt die Veranstaltung um 10 Uhr mit einem Demonstrationszug vom Gewerkschaftshaus, Am Katzenstadel 34, zum Königsplatz/kurze Bahnhofstraße. Die DGB-Regionsvorsitzende Silke Klos-Pöllinger sagt: "Da der Rathausplatz in diesem Jahr nur eingeschränkt nutzbar gewesen wäre, mussten wir umziehen." Am Rathausplatz, der in den Jahren vor Corona als Veranstaltungsort diente, wird ein Pavillon für das Fuggerei-Jubiläum aufgebaut. Der Platz für die Kundgebung hätte nicht gereicht.

Maifeier in Augsburg: Hauptredner kommt von der IG Metall

Die Kundgebung beginnt um 10.45 Uhr am Königsplatz. Silke Klos-Pöllinger wird sprechen. Hauptredner ist der bayerische Bezirksleiter der IG Metall, Johann Horn. Auch die DGB-Jugend ist wieder mit einem Beitrag eingebunden. Oberbürgermeisterin Eva Weber hat ihr Kommen ebenfalls zugesagt. Im Angebot sind ferner Kinderbetreuung, Essen und Getränke sowie Info- und Aktionsstände der DGB-Mitgliedsgewerkschaften und befreundeter Organisationen. Die Veranstaltung wird gegen 13.15 Uhr nach einem musikalischen Ausklang durch DJ Assur enden.

In den Firmen finden Betriebsratswahlen statt

Der Zusammenhalt wird bei den Maifeiern immer großgeschrieben. Dies gilt erst recht in diesem Jahr, in dem in vielen Unternehmen Betriebsratswahlen anstehen. Karl Bauer, Regionalleiter der IG Bau in Augsburg, nennt Gründe, warum die Vertretung der Beschäftigten wichtig sei: "Betriebe mit Betriebsrat konnten zum Beispiel bei Kurzarbeit durch Betriebsvereinbarungen besser abschneiden." Angela Steinecker, Zweite Bevollmächtigte der IG Metall, sagt: "Die meisten Betriebe in unserem Betreuungsbereich haben schon gewählt. Es fanden auch neue Betriebsratsgründungen statt."