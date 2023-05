Der Augsburger Bahnpark ist am Vatertag geöffnet

Auf dem historischen Eisenbahnschaugelände in Augsburg sind legendäre Loks zu sehen. Außerdem fährt dort ein besonderer Traktor.

Der historische Bahnpark im Augsburger Stadtteil Hochfeld ist zum Vatertag am Donnerstag und zum Internationalen Museumstag am Sonntag geöffnet. Im Museum an der Firnhaberstraße sollen große und kleine Eisenbahnfreunde auf ihre Kosten kommen, so der Veranstalter. Im Ringlokschuppen warten Dampf-, Diesel- und Elektro-Lokomotiven aus vielen Ländern. Einige öffnen ihre Führerstände zur Besichtigung. Zischend und schnaufend setzt sich eine stationäre Dampfmaschine aus dem Jahr 1911 in Bewegung.

Vatertag in Augsburg: Ein historischer Traktor im Bahnpark

Kinder fahren mit der Mini-Bahn durch das Museumsgelände und bekommen die größte Modellbahnanlage der Region zu sehen. Nostalgische Loks werden zum Fotografieren auf der Drehscheibe ins rechte Licht gerückt. Am Vatertag, 18. Mai, wird ein historischer Traktor der Bauart "Dieselross" in Betrieb genommen. Zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 21. Mai, stehen die Modellbahn und die Mini-Bahn für Kinder im Mittelpunkt. Neu ist das Lok-Café, das Getränke, kleine Speisen sowie Kaffee und Kuchen bietet. Von Mai bis Oktober ist jeden Sonn- und Feiertag zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet. (eva)