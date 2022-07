Augsburg

06:30 Uhr

Das Gewerbegebiet am Flughafen wird zu einer angesagten Adresse

Plus Nach einem schleppenden Start interessieren sich immer mehr Unternehmen für eine Ansiedlung in der Flughafenstraße. Der Platz im Gewerbegebiet ist vorerst begrenzt.

Von Michael Hörmann

Benjamin Weigl ist Geschäftsführers eines mittelständischen Unternehmens in Augsburg. Ballonbau Wörner heißt die Firma, die ihren Sitz früher in der Zirbelstraße im Stadtteil Oberhausen hatte. Seit September 2021 sitzt sie am Flughafen Augsburg. Die Adresse könnte passender nicht sein für einen Ballonbauer. Flughafenstraße steht am Eingangstor. Weigl sagt, der Umzug sei die richtige Entscheidung gewesen: "Das Gewerbegebiet liegt verkehrsgünstig gut." Der Geschäftsmann verweist auf die nah gelegene A8. Der Verkauf von Grundstücken am Flughafen verlief jahrelang schleppend. Nun gibt es Bewegung. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) spricht davon, dass ein weiteres Grundstück kurz vor dem Verkauf steht. Wie geht es weiter?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen