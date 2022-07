Augsburg

Der letzte Augsburger Jungstorch genießt "Dolce Vita" im Zoo

Der Nachzügler vom Nest der Wildstörche an der Augsburger Zoomauer will auch ohne seine Familie noch bleiben.

Plus Augsburgs wilde Störche sind abgezogen - bis auf einen. Obwohl er kräftig genug für den großen Zug nach Süden aussieht, hält ihn etwas zurück.

Von Eva Maria Knab

Seit Juli sind die beiden Horste der Augsburger Wildstörche am Zoo verwaist. Wie in ganz Bayern nutzten die Zugvögel unter den Weißstörchen das umfangreiche Hoch und flogen davon. "Wie gewohnt, setzten sich die Augsburger Brutpaare ab in den Süden", sagt Gerhard Mayer, der sie regelmäßig beobachtet. Das Brutpaar, das erfolgreich drei Junge großzog, verschwand allerdings nur mit zweien. Das könnte damit zusammenhängen, dass er der Jüngste hier ein Storchen-Luxusleben genießen will.

