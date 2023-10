Der Marktsonntag in Lechhausen ist ein Besuchermagnet

Trotz wechselhaften Wetters zieht der traditionsreiche Marktsonntag in Lechhausen viele Besucher an - mit neuen Ständen und altbewährtem Charme.

Das Wetter ist am Marktsonntag in Lechhausen wechselhaft, der Zuspruch der Besucherinnen und Besucher dennoch groß. Die Vertreter des Veranstalters, der Aktionsgemeinschaft Lechhausen, sind mit dem Verlauf zufrieden. Vorstandsvorsitzender Peter Fischer: "Für den diesjährigen Marktsonntag wurden wir von Nachfragen der Unternehmer und Vereine regelrecht überrollt. Uns freut es, denn es zeigt: Das Bewusstsein für den Marktsonntag ist da und mit ihr die Möglichkeit, sich zu präsentieren." Bereits am Samstag war die Kirchweih mit dem traditionellen Festumzug gestartet.

Das Ziel sei es, die Aufenthaltsqualität im Stadtteil zu erhöhen. Mit dem Marktsonntag sei ihnen das gelungen, sagt auch Walter Wölfle, stellvertretender Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft. "In diesem Jahr haben wir einen enormen Mix aus verschiedenen Vereinen, Unternehmen und Parteien, die teilnehmen." Dadurch sei besonders für Familien viel geboten. Der Dank der Aktionsgemeinschaft gehe auch an die Betreiber des Festzeltes. "Es erfordert eine erhebliche Portion Mut und Unternehmergeist, ein Festzelt innerhalb von nur zwei Monaten aufzubauen. Dass nicht alles reibungslos verläuft, ist normal", sagte Peter Fischer.

Mit einem Festumzug startete die Lechhauser Kirchweih am Samstag. Foto: Klaus Rainer Krieger

Für das junge Ehepaar Elisabeth Terekhov und Philipp Hilckman vom Hubertushof ist es das erste Mal, dass sie das Festzelt auf der Kirchweih bewirtschaften. "Wir haben bereits am Siedlerfest teilgenommen. Als es um die Lechhauser Kirchweih ging, haben wir uns gefragt: Warum eigentlich nicht?", erklärt Hilckman. Nachdem am ersten Tag nicht alles glattlief – in dem Festzelt war es zu kalt und es gab ein paar undichte Stellen – reagierten die Betreiber prompt: Heizungen sollen die Gäste nun wärmen.

Marktsonntag in Lechhausen: von neuen und alten Akteuren

In diesem Jahr präsentierten sich auch neue Gesichter an den Ständen, darunter die "Augsburg Raptors", ein Sportverein für American Football, Flag Football und Cheerleading in Lechhausen, vertreten durch Abteilungsleiterin Christine Lehmer. "Mit unserer Teilnahme möchten wir unseren Verein bekannter machen und hoffen darauf, neue Mitglieder zu gewinnen", erklärte die 58-jährige. Die lange Warteschlange am Stand und die Attraktionen ziehen besonders junge Besucher an. Christine Lehmer plant auch im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.

Es sind auch bewährte Betreiber und Unternehmer auf dem Marktsonntag vertreten, wie Harald Gumpp, der seit Jahrzehnten den Getränkevertrieb Gumpp leitet. Seit mehr als 15 Jahren ist er am Marktsonntag präsent. Für ihn ist das Highlight, "wenn man andere bekannte Lechhauser wiedersieht".

Für viele Besucher bedeutet der Marktsonntag vor allem eins: Tradition. Genauso sieht es das ältere Ehepaar Gabriele und Wolfgang Scherer. Gabriele Scherer erklärt: "Es ist für uns jedes Jahr ein Muss, am Marktsonntag teilzunehmen. Wir treffen hier viele Bekannte".