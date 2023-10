Augsburg

15:59 Uhr

Kirchweih: In diesem Festzelt beginnt eine "Bier-Revolution" in Augsburg

Plus Eine Brauerei aus dem Landkreis Aichach-Friedberg schenkt ihr Festbier auf der Lechhauser Kirchweih aus – ein Novum in Augsburg. Wie es dazugekommen ist.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Das Bier, das auf Volksfesten in Augsburg ausgeschenkt wird, ist für manche Gäste beinahe schon ein Heiligtum. Traditionsgemäß gibt es hier natürlich Augsburger Gerstensaft - beim Gögginger Frühlingsfest und auf dem Plärrer ist es Hasen-Bräu im Binswanger-Zelt, im zweiten Festzelt am Plärrer, dem Schallerzelt, fließt Thorbräu. Auch auf der Lechhauser Kirchweih gab es im Vorjahr Thorbräu-Bier. Nun steht Mitte Oktober die nächste Kirchweih an, das Festzelt wird bereits aufgebaut. Doch wenn der Betrieb am Samstag, 14. Oktober, startet, gibt es eine "Bier-Revolution" auf einem Augsburger Volksfest: Dann wird Bier einer Brauerei aus dem Landkreis Aichach-Friedberg ausgeschenkt. Es ist ein Novum. Wie es dazu gekommen ist.

Alles begann mit dem Abschied des letztjährigen Festwirts

Die Geschichte beginnt mit dem Abschied des letztjährigen Festwirts auf der Kirchweih. Gastronom Stefan "Bob" Meitinger, der Thorbräu im Ausschank hatte, und die Stadt Augsburg konnten sich nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen, Meitinger zog zurück. Die Zeit drängte und das Marktamt schrieb den Betrieb des Festzeltes aus. Erst Anfang August endete die Bewerbungsfrist, zwei Bewerbungen lagen vor. Die Wahl der Stadt fiel auf die Wirtsleute vom "Hubertushof" in der Firnhaberau, Philipp Hilckmann und seine Lebensgefährtin Elisabeth Terekhov, zu deren Team 13 Leute zählen. Zunächst waren die Gastronomen mit einem Ein-Jahres-Vertrag ausgestattet, sagt Hilckmann, der am Donnerstag seinen 23. Geburtstag feierte. Ein neuer Vertrag läuft nun über fünf Jahre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen