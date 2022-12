Der Moskauer Weihnachtscircus kommt nach Augsburg

Die Artisten des Moskauer Weihnachtscircus sind zum achten Mal in der Stadt. Vergangenes Jahr gab es Ärger mit den Tigern, dieses Jahr kommen Ziegen und Kamele.

Es sind der Geruch von Sägemehl, der Anblick fliegender Artisten unter der Zirkuskuppel, das Getrappel von Tieren und der Geruch von Popcorn, der Besucher in die Kindheit zurückversetzt. Trifft das alles zusammen, dann ist wieder der Zirkus in der Stadt. Bereits zum achten Mal kommen die Künstler und Mitarbeiterinnen vom Moskauer Weihnachtscircus nach Augsburg. Premiere ist am Dienstag, 20. Dezember, um 16 Uhr. Wie in den vergangenen Jahre bauen sie derzeit das leuchtende Zelt und die Wohnwagen beim Kesselhaus an der Riedinger Straße auf.

Dabei dürften die Schausteller Augsburg wahrscheinlich nicht nur in guter Erinnerung behalten haben. So gab es einmal einen schweren Krankheitsfall in der Familie, und beinahe wären die Tiger, die nach Ansicht der Stadt nicht artgerecht gehalten wurden, beschlagnahmt worden. Der Dompteur zog es allerdings vor, mit den Tieren "zügig" abzureisen. Auch mit der Polizei machten einige Mitarbeiter Bekanntschaft. Doch Weihnachten ist bekanntlich das Fest der Liebe, und da will man vor allem die Augen der kleinen und großen Besucher zum Leuchten bringen. Tausende von Besuchern ließen sich vom Schauspiel im Zirkusrund bisher begeistern.

Moskauer Weihnachtscircus: Fliegende Menschen unter der Zirkuskuppel

Laut Info kommt man in diesem Jahr mit einem "internationalen Spitzenprogramm" und hat eine "weihnachtliche Gala auf höchstem Niveau im Gepäck". Aufgeführt wir diese vom 20. Dezember bis 8. Januar. Als Highlight die Flying Michael's, das sind fliegende Menschen unter der Zirkuskuppel, die bereits beim Festival in Monte Carlo ausgezeichnet wurden. Oder Franziska Folco, die einer italienischen Zirkusfamilie entstammt. Sie bringt sibirische Kamele und holländische Friesenpferde mit, komplettiert von Hunden und Ziegen, in die Manege an der Riedingerstraße. Dass auch Clowns in einem richtigen Zirkus nicht fehlen dürfen, versteht sich von selbst. Diesmal ist es Clownin Loka aus Kiew.

Info: Das Gastspiel des Moskauer Weihanchtscircus' startet am Dienstag, 20. Dezember, und endet am Sonntag, 8. Januar. Vorstellungen sind täglich um 16 und 19.30 Uhr. Am Heiligen Abend und an Neujahr wird nicht gespielt, am 8. Januar nur um 14 Uhr. Karten gibt es an den Zirkuskassen oder unter Telefon 0170/2038633. Weitere Infos unter moskauer-weihnachtscircus.de.

