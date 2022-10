Der Streit über das Kongressparkhaus geht vor Gericht

Plus Die Stadt Augsburg ordnete eine Komplettsperrung des Kongressparkhauses an. Immobilienunternehmer Spielberger und andere Teileigentümer streiten über das Vorgehen.

Die seit Jahren währenden Streitigkeiten über das Kongressparkhaus werden kommende Woche wieder einmal vor Gericht verhandelt. Wie berichtet gibt es zwischen Immobilien-Mehrheitseigentümer Bernhard Spielberger und der Hotelgesellschaft des Dorint sowie einer Firma von Immobilien-Unternehmer Jürgen Wowra Streit. Im Kern geht es um die Frage, ob das marode Parkhaus, dessen Nutzung die Stadt vor einigen Wochen komplett verbot, zügig abgerissen werden soll oder ob doch noch eine Sanierung infrage kommt. Seit Mitte September steht schweres Baugerät vor dem Hotel – unklar ist, ob es von Spielberger zum Abbruch oder zu Sicherungsarbeiten herbestellt wurde.