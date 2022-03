Innenstadt-Parken: Teurere Tarifzone soll größer werden

Plus Die "City-Tarif"-Zone mit 2,60 Euro Parkgebühren pro Stunde wird in Augsburg ausgedehnt. Dafür verschieben sich geplante höhere Gebühren und das Aus der Semmeltaste.

Nachdem der Stadtrat im November schon eine Erhöhung der Parkgebühren in der Innenstadt auf 2,60 Euro pro Stunde und einen Wegfall der Semmeltaste beschlossen hat, kommt nun noch mal eine bittere Pille für Autofahrer und Autofahrerinnen: Die Stadt will die Zone mit dem teuren City-Tarif auf größere Teile der Innenstadt ausdehnen.