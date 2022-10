Der Wirtschaftsstandort Augsburg ringt um seine Zukunft

Plus In einer Studie zu wirtschaftlichen Zukunftschancen rutscht der Raum Augsburg im deutschlandweiten Vergleich ab. Ein Grund zur Sorge? Nicht unbedingt, sagt ein Experte.

Es ist eine kunterbunte Karte, die sie bei Prognos gezeichnet haben. Das Forschungs- und Beratungsunternehmen zählt zu den renommiertesten in seinem Bereich – und fühlt den 400 deutschen Städten und Landkreisen alle drei Jahre den ökonomischen Puls. Ergebnis ist ein "Zukunftsatlas", ein Blick auf die wirtschaftliche Entwicklungsfähigkeit, dargestellt in einem Farbpanorama von Blau über gelblich-orangefarbige Schattierungen bis Rot. Der Auswertung zufolge haben sich die Aussichten für den Raum Augsburg verschlechtert, teils deutlich. Anlass zu bangen Blicken muss das aber noch nicht sein.