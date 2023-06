Die "Augsburg-Schaukel" steht jetzt in der Altstadt

Eine Schaukel war am Moritzplatz in Augsburg frei zugänglich aufgebaut. Jetzt ist sie umgezogen. Die Idee stammt von Augsburg Marketing.

Einige Wochen lang war es möglich, am Moritzplatz in Augsburg zu schaukeln. Eine "Augsburg-Schaukel" war eigens aufgebaut. Sie ist an diesem Standort verschwunden. Beim Schaukeln gibt es jetzt eine neue Perspektive. Die Schaukel steht in der Altstadt.

Aufgebaut ist sie vor der Stadtmetzg. Für das Fotomotiv ist im Hintergrund die "Mühle" zu sehen. Ideengeber der Aktion ist Augsburg Marketing. Die Schaukel ist eine weitere kleine Aktion, um die Innenstadt zu beleben. Augsburg Marketing kümmert sich im Auftrag der Stadt nun in erster Linie um die Ausrichtung der Augsburger Sommernächte. Sie beginnen am Donnerstag, 29. Juni. Zur Eröffnung kommt die Band Juli. Die Sommernächte dauern bis Samstag, 1. Juli. (möh)