Die Augsburgerin Annette Epp schreibt über ihr halbes Jahr in China

Plus Mit Anfang 50 wechselt die Augsburger Autorin Annette Epp die Perspektive und arbeitet ein halbes Jahr im Ausland. Sie berichtet über Land, Leute und ihre Erlebnisse.

Annette Epp hat im September 2018 ihren Alltag auf den Kopf gestellt. Als ihr jüngstes Kind gerade die Schule beendete, nutzte sie den Zeitpunkt und ging für ein halbes Jahr nach China. Augsburger kennen Epp als Annette Nadler. Sie war einige Jahre das Gesicht des Lokalsenders a.tv und lebt heute in Baden-Württemberg. Sie ergriff die Chance über ihren Arbeitgeber, einen Job im Ausland zu erhalten, und tauchte in eine ganze andere Welt ein. Über ihre Erlebnisse hat sie ein Buch veröffentlicht.