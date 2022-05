Die Bauarbeiten für die neue Polizeiinspektion West sind losgegangen

Der Polizeistandort im Augsburger Westen soll bis 2025 fertig sein. Die Reviere in Oberhausen und Pfersee werden verschmolzen.

An der Bürgermeister-Ackermann-Straße haben jetzt die Erdarbeiten für die neue Polizeiinspektion West begonnen. Das Gebäude, das in einem Teilstück des Reeseparks gebaut wird, soll künftig die Pferseer und die Oberhauser Polizeiinspektion beherbergen sowie die Einsatzhundertschaft (sie kommt etwa bei Fußballspielen oder Demos zum Einsatz) und einen Teil der Kriminalpolizei. Insgesamt werden 270 Beamte und Beamtinnen in dem Gebäude tätig sein.

Augsburgs Polizeiinspektion West soll 2025 fertig sein

Fertig werden soll es voraussichtlich im Lauf des Jahres 2025. In den nächsten Tagen wird Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zum Spatenstich nach Augsburg kommen. Einige hundert Meter weiter befindet sich eine weitere Großbaustelle an der Bgm.-Ackermann-Straße. Zwischen Reinöhl- und Sommestraße entsteht aktuell der neue Bürokomplex der städtischen Wohnbaugruppe. (skro)

