Die Fachmesse Grindtec verlässt Augsburg nach 34 Jahren

Die Fachmesse Grindtec kehrt dem Standort Augsburg den Rücken. Sie findet künftig in Leipzig statt.

Plus Die Messe Grindtec findet bereits im nächsten Jahr in Leipzig statt. Für die Region ist es ein schmerzhafter Verlust. Warum ein Fachverband diese Entscheidung getroffen hat.

Von Michael Hörmann

Bittere Nachricht für den Messestandort Augsburg: Die Fachmesse Grindtec verabschiedet sich aus der Region. Die Messe für Schleiftechnik, die in der Branche weltweit einen guten Ruf hat, wird im Jahr 2023 in Leipzig ausgetragen. Termin ist im März. Veranstaltungsort und das Veranstaltungsdatum sind nicht die einzigen Änderungen. Mit der Leipziger Messe als neuem Veranstalter und einem optimierten Konzept werde die international führende Fachmesse unter dem Motto "Von Anwendern für Anwender" weiterentwickelt, teilt der Fachverband der Präzisionswerkzeugmechaniker (FDPW) mit. Er hat entscheidenden Einfluss auf den Standortwechsel. In Augsburg ist die Enttäuschung über das Aus der Grindtec im Messezentrum groß.

