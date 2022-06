Augsburg

vor 32 Min.

Die Hutfabrik Lembert fertigt noch immer in traditioneller Handarbeit

Plus Seit 1861 fertigt die Hutfabrik Lembert Hüte aller Art. Die besten Zeiten sind vorbei, doch die Handwerkskunst ist weiter weltweit gefragt. Sogar beim Adel.

Von Andrea Wenzel

Wer die Räume der Hutfabrik Lembert an der Haunstetter Straße 49 betritt, begibt sich auf eine Zeitreise. Eine Zeitreise in die 1960er-Jahre, in der der Hut nicht als Accessoire, sondern als Kleidungsstück galt und von nahezu jedem getragen wurde. Es geht zurück in eine Zeit, in der Lembert pro Tag um die 2300 Hüte hergestellt und etwa 300 Mitarbeiter beschäftigt hat. Die alten Maschinen in den Fabrikräumen, die meterlangen Regale mit unzähligen Hutformen aus Metall und Holz sind Zeugnis davon und lassen erahnen, wie der Betrieb hier einst gelaufen sein muss. Laute Geräusche der Maschinen und dazwischen viel zischender Dampf, der die Hutrohlinge formbar gemacht hat. Dazu jede Menge flinke Hände, die die Hüte gefärbt, geformt und am Ende mit Kordel oder Schleife garniert und dem Kunden übergeben haben. Mittlerweile ist die Szenerie eine völlig andere. Aber produziert wird bei Lembert immer noch – per Hand und auch für Adelshäuser.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen