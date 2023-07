Die Jakober Kirchweih trifft auf 29 Chöre in der Innenstadt

Es bleibt heiß, mit bisweilen einem Guss von oben. Sowohl für drinnen als auch für draußen gibt es am Wochenende viele Veranstaltungen. Also auf ins Getümmel.

Überwiegend trocken und windig, das verspricht der Wetterbericht für die nächsten Tage. Ab und zu ein Schauer könnte allerdings auch dabei sein. Dafür bleibt es warm, selbst der Regen. Das ist doch was: Die perfekten Voraussetzungen für Abende im Freien und auf Open Airs. Denn davon gibt es einige am Wochenende vom 21. bis 23. Juli in Augsburg - und noch viel mehr.

Das ist kulturell am Wochenende in Augsburg geboten

Freilichtbühne am Roten Tor. Am Freitag, Samstag und Dienstag geht es am Roten Tor bei den „3 Musketieren“ um Ehre, Liebe zum Vaterland und um Heldenmut. Jeweils ab 20.30 Uhr. Es gibt für jeden Abend noch Karten. Infos und Tickets beim Besucherservice am Rathausplatz oder unter www.staatstheater-augsburg.de

Haus der Künstler. Bluespots Production lädt ab Samstag ins „House of New Realities“. Das steht in der Bäckergasse 4, dort gestalten 50 Künstlerinnen und Künstler ein kollektives Kunstwerk. Aktuelle Infos auf den Kanälen von Bluespots Production.

Klassik, Rock und Jazz: Das ist in den Clubs und bei Konzerten los

Kunstwerk Open Air. Am Freitag, kommt besonderer Besuch ans Gaswerk. Ab 20 Uhr sind Bonaparte & Sophie Hunger und das Format auf der Bühne. Am Samstag (14 Uhr) Alex Zylla (Melomani), Nand, Tropikel Ltd und Hallo Werner Showcase. (Infos und Tickets unter kunstwerk-gaswerk.de)

Konzerte im Fronhof. 25 Jahre gibt es die Konzerte im Park der Regierung von Schwaben, ein Grund zum Feiern. Am Freitag (20 Uhr) und am Sonntag (19 Uhr) stehen Opern Gala I und II auf dem Programm, am Samstag heißt es ab 17 Uhr „Friedensfest meets Konzerte im Fronhof, ab 20 Uhr Orchester-Gala. Zu Ende geht es mit Jazz, Wolfgang Lackerschmid & Montain Eleven am Sonntag, 11 Uhr. (Infos und Tickets unter www.konzerte-im-fornhof.de)

Sommer am Kiez. So langsam steuern die Konzerte am Helmut-Haller-Platz ihrem Ende zu. Am Freitag ab 18 Uhr mit Takida aus Skandinavien und am Samstag mit Clawfinger. (Alle Infos und Tickets unter sommeramkiez.de)

Konzerte. 30 Jahre gibt es den Choro d’Arte. Deshalb lädt das Ensemble am Samstag, 19.30 Uhr, zum Festkonzerte nach St. Anton ein. Infos und Karten unter www.chorodarte.de

Gittarenklänge. Im Abraxas (Sommestraße) stellt sich das Guitarduo Santorsa-Pereyra unter dem Motto „So nah, so fern“ um 20 Uhr am Freitag vor.

In der Kresslesmühle haucht Lea am Freitag ab 20 Uhr Songs neues Leben ein, begleitet von Luke. (kresslesmuehle.de)

Jazz. Jazz & Peace versprechen die Regensburger Domspatzen und das Bastian Walcher Quartett am Sonntag, 17 Uhr, in Evang.-St-Ulrich.

Das ist am Wochenende sonst in Augsburg geboten

Jakober Kirchweih: Das Fest startet am Freitag, 19 Uhr, mit einem ökumenischen Eröffnungsgottesdienst in der Jakobskirche, am Samstag gibt es um 11.45 Uhr einen Pilgerzug historischer Gruppen in die Festzone, bis 23 Uhr kann man dort Musik hören und sich an Infoständen vieler Vereine kundig machen. Kulinarisches gibt es auch. Sollten sie verschwitzten Läufern begegnen: Die sind am Samstag ab 17.30 Uhr zwischen Jakobsplatz und Lech unterwegs. Das Fest mit vielen Programmpunkten in der Jakobervorstadt dauert bis 30. Juli.

Friedensfest: In diesem Jahr wird das kulturelle Rahmenprogramm erstmalig mit einer Chornacht eröffnet. 29 Chöre werden am Samstag an verschiedenen Orten in der Innenstadt auftreten. Kinder- und Jugendchöre sind am Nachmittag zu hören, das Abendprogramm startet ab 19.30 Uhr - und zwar sowohl im Augustanasaal oder der Maximiliansklause. Infos und Tickets unter www.friedensstadt-augsburg.de

„Werkstatt Musiktheater“. Das ist das Motto am Freitag, 19 Uhr, im Konzertsaal der Universität Augsburg in der Grottenau. Unter Leitung von Carolin Nordmeyer, noch bestens bekannt vom Theater Augsburg.

Benefizkonzert. „Das bunte Konzert“ wird am Sonntag, 17 Uhr, im Zeughaus (2. Stock) gegeben. Damit unterstützt die Familie Wittman den Bunten Kreis - als Dank für die Betreuung der vor 14 Jahren erkrankten kleinen Tochter.

Lesung. Literatur verbunden mit klassischer Musik mit Angelika Lidl-vom Hoff verspricht die Ateliergalerie Facette am Freitag, 19 Uhr, im Bauerntanzgäßchen.

Botanischer Garten. Diese geliebte Oase im Siebentischwald hat an diesem Wochenende einiges zu bieten. Am Samstag (19.30 Uhr) Musik der 20er und 30er Jahr mit Café Arrabiata, im Planzenüberwinterungshaus spielt die Kammeroper Augsburg „Die Zauberflöte“ (kammeroper-augsburg.de) und der Lichterzauber bietet bis Mitternacht ein ganz besonders Erlebnis. Damit nicht genug: Am Sonntag steht um 10 Uhr eine Apothekergartenführung auf dem Programm.

Sonst noch was: Der kleine Wasserdrache, geeignet für Kinder ab sechs Jahren, treibt seine Späße am Sonntag um 11 und 15 Uhr im Siebentischpark. Ist gut ausgeschildert. Weitere Infos unter www.jt-augsburg.de

Lesung II. „Die Herrin der Farben“ heißt das neue Buch von Peter Dempf. Am Dienstag, 19.30 Uhr, liest er daraus in der Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz. Infos in der Buchhandlung am Obstmarkt, Telefon 0821/518804.

Vergangenes Jahr konnten Interessierte Beach-Yogaam Martin-Luther-Platz machen. Auch dieses Wochenende kann man dort wieder mit Sonnengruß und anderen Asanas loslegen. Foto: Michael Hörmann

Yoga. Für Anhänger von Yoga gibt es mehrere Möglichkeiten. Am Freitag, Samstag und Sonntag, von 8 bis 9 Uhr, auf dem Martin-Luther-Platz und am Sonntag (9.30 bis 10.45 Uhr) auf dem Sonnendeck an der Ludwigstraße.

Feste. Das Sommerfest des Integrationsbeirates startet am Samstag, 11 Uhr, auf dem Rathausplatz. Bis 16.30 Uhr stellen sich Vereine vor.

Sport. Beim Kuhsee-Triathlon sind alle Wettbewerbe am Samstag ausgebucht. Start ist um 9 Uhr. Aber man kann ja zuschauen. (Alle Infos unter www.lew-kuhseetriathlon.de)