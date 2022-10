Die kleine Finja braucht dringend eine Stammzellspende

Die kleine Finja aus Augsburg ist schwer krank und braucht dringend Hilfe. Bei einer Typisierungsaktion soll ein passender Stammzellspender gefunden werden.

Im Juli wurde bei der kleinen Finja aus Augsburg eine seltene Form des Knochenmarkversagens festgestellt. Viele Bluttransfusionen und Krankenhausaufenthalte später steht nun fest: Nur noch eine Stammzellspende kann helfen.

Der Sportverein TVA, in dem Finja Mitglied ist, veranstaltet deshalb eine Typisierungsaktion, um einen passenden Spender zu finden, der dem Mädchen helfen kann. Die Aktion findet am Samstag, 29. Oktober, von 15 bis 18 Uhr beim TVA in der Gabelsberger Straße 64 in Göggingen statt. Wer an diesem Tag nicht kann, kann bereits ab dem 25. Oktober an der Infothek des Vereins einen Typisierungstest machen. "Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein", wirbt die DKMS schon seit einer Weile für das Angebot, das Leben retten kann.

Der Sportverein beschreibt Finja als lustiges Kind, das gerne Laufrad fährt und viel Spaß an Bewegung hat. An seine Mitglieder und alle Augsburgerinnen und Augsburger richtet er den Appell: "Macht mit, um Finja zu helfen, damit sie bald wieder zu uns in den Kinderkurs kommen darf." Helfen könne man auch mit einer Spende an die DKMS. Denn jede Typisierung kostet 40 Euro, die die DKMS durch Spendengelder begleicht. (nist)