Augsburg

vor 55 Min.

Die Klubs öffnen wieder: Augsburgs Nachtleben tanzt die Sorgen weg

Plus Nach Monaten des Stillstands haben Klubs und Diskotheken in Augsburg wieder geöffnet. Wie erleben junge Menschen die "Befreiung"? Ein nächtlicher Streifzug.

Von Max Kramer

Nur ein paar Meter noch. Dumpfer Bass pocht aus dem Herz in die Kammer, in den Vorraum zwischen Kasse, Garderobe und Pizza-Stand. Drei junge Frauen, Mitte 20, haben die Formalitäten hinter sich, das Anstehen, die Einlass- und 2G-Kontrolle, den gegenseitigen Frisur-Check. Jetzt steht der ersehnte Moment kurz bevor. "Zum letzten Mal waren wir am 5.3.2020 in einem Klub", sagt Kira, beim Datum nehme sie es genau. "Es fühlt sich an wie … richtig geil! So, als wäre man noch mal 18." Die Freundinnen aus dem Raum Donauwörth kichern so, als wären sie noch mal 18. Dann tauchen sie ein, ins Kesselhaus, in die Nacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

