Die Schwammerl-Saison startet in Augsburg verhalten

Plus Einige Speisepilze wachsen bereits. Die Pilzberater am Augsburger Stadtmarkt hatten auch schon giftige Exemplare vor sich. Ein Experte gibt Ausblick auf die aktuelle Lage.

Passionierte Schwammerlsucher scharren mit den Füßen. Wer entdeckt den ersten Steinpilz? Wann kann man endlich seinen Korb vollmachen, um sich daheim selbst gefundene Maronenröhrlinge mit Semmelknödel schmecken zu lassen? Pilzexperte Günther Groß hat sich in diesen Tagen draußen umgeschaut. Ergebnis: Die neue Saison hat begonnen. Im Augsburger Raum ist aber noch Luft nach oben.