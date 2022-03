Die Stadt Augsburg sucht Wohnungen für die Menschen aus der Ukraine

Augsburg hofft auf Angebote von Vermietern, um mehr Platz für Flüchtlinge aus der Ukraine zu bieten. Am Montag kann die Notunterkunft am Impfzentrum in Betrieb gehen.

Die Zahl der aus der ukrainischen Geflüchteten, die in Augsburg Unterschlupf gefunden haben, dürfte wegen der vielen privaten Unterkünfte wesentlich höher sein. Insgesamt 1100 Erwachsene und Kinder aus dem Kriegsland sind nach den aktuellen Zahlen der Stadt allein in offiziellen Unterkünften untergebracht. Neben Plätzen in staatlichen Unterkünften hält die Kommune derzeit 680 Plätze vor und ist gerade dabei, das Angebot auszuweiten. So hat sie am Impfzentrum eine Notunterkunft mit weiteren 300 Plätzen eingerichtet, die ab Montag, 28. März, in Betrieb gehen kann. Weitere 500 Plätze im Stadtgebiet seien vorgesehen.

Geflüchtete aus Ukraine: Stadt Augsburg bittet Vermieter um Mithilfe

Um die Kapazitäten für die Unterbringung von Geflüchteten auszubauen, sucht die Stadt Augsburg gewerbliche Vermieterinnen und Vermieter, die mindestens 20 Wohneinheiten langfristig vermieten können. Sie können sich über die E-Mail immobilienukraine@augsburg.de an das städtische Team Wohnen und Unterbringung wenden.

27 Bilder Aus Bürotrakt auf Fujitsu-Gelände wird Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge Foto: Silvio Wyszengrad

Für private Wohnraumangebote wurde eine Vermittlungsplattform eingerichtet. Auf augsburg.wohnraum.tuerantuer.org können diese online eingestellt werden. Die Angebote erscheinen dann in der Integreat-App. Bereits 164 Wohnangebote wurden über die Plattform vermittelt nach Angaben der Stadt vermittelt. Alle Links und weitere Informationen sind auf augsburg.de/ukraine zusammengefasst.

Aufruf: Supermärkte sollen die Augsburger Tafel unterstützen

Um den mittellosen Ukrainerinnen und Ukrainern zu helfen, gibt es als freiwillige Leistung ein Überbrückungsgeld von 50 Euro pro Erwachsenem und 20 Euro pro Kind. Darüber hinaus ruft die Stadt die Supermärkte um Lebensmittelspenden für die Augsburger Tafel auf. Die Ausgabestelle des Vereins in Oberhausen suchten in dieser Woche so viele Kriegsflüchtlinge auf, dass gar nicht alle versorgt werden konnten. Darüber hinaus hätten Neuankömmlinge aus der Ukraine auch Lebensmittelgutscheine vom Amt für soziale Leistungen bekommen, die sie in Supermärkten einlösen können. (bau, AZ)

Lesen Sie dazu auch