Augsburg

vor 16 Min.

Diese Radwege werden 2024 in Augsburg gebaut

Plus Augsburg möchte Fahrradstadt werden und plant auch 2024 einige Verbesserungen für Radler. Welche Projekte die Stadt angeht und wo es noch Schwierigkeiten gibt.

Von Felix Gnoyke

Gut elf Jahre ist es her, dass sich die Stadt Augsburg ein ehrgeiziges Ziel gesetzt hat: Fahrradstadt werden. Nachdem die ursprünglichen Bemühungen nicht ausreichend waren, um das eigene Bestreben von 25 Prozent Radverkehr bis 2020 zu erreichen, formierte sich ein Aktionsbündnis – mit Erfolg. Die Initiatoren schlossen im Sommer 2021 einen Vertrag mit der Stadt. Der Plan: mehr Radwege, weniger Parkplätze für Autos und eine insgesamt bessere Infrastruktur für Radler. Das Fazit bisher fällt durchwachsen aus. In diesem Jahr sind einige Bauprojekte im Stadtgebiet geplant, der Allgemeine Deutschen Fahrradclub (ADFC) gibt eine Einschätzung.

Aus dem Jahr 2023 werden noch "Restarbeiten bei den Radverkehrsmaßnahmen in der Klärwerkstraße, der Schillstraße, der Klinkertorstraße sowie bei der Fahrradüberdachung Friedrich-Ebert-Straße umgesetzt", erklärt das Mobilitäts- und Tiefbauamt. So wurde etwa der Radweg in der Schillstraße stadtauswärts zwischen Hans-Böckler-Straße und Hammerschmiedweg umgebaut. Dort gibt es nun jeweils etwa zwei Meter breite Wege für Fußgänger und Radler. Auch die Verkehrsführung an Kreuzungen wurden verbessert. In der Klärwerkstraße wurde der bisher unbefestigte Geh- und Radweg in nördlicher Verlängerung der Klärwerkstraße sowie der Verbindungsweg zur Lechbrücke entlang der A8 asphaltiert und mit Beleuchtung ausgestattet.

