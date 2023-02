Dolce Vita bei minus fünf Grad: Die Augsburger Eisdielen öffnen wieder

Die Pforten öffnen sich bei den Augsburger Eisdielen. Neue Trends, Geheimrezept oder doch der Klassiker? Für jeden Fan ist was dabei.

Die erste warme Woche des Jahres liegt hinter uns, fast fühlte sie sich wie Frühling an. Ein Glücksfall, dass schon einige Eisdielen wieder eröffnet haben. Aber im Februar Minusgrade in der Waffel genießen, wo sie noch in der Luft liegen? Klar! Denn ein bisschen Dolce Vita kann nie schaden.

Für das Eiscafé Tutti Frutti ist seit einer Woche die viermonatige "Pause" vorbei. Der Laden wurde ordentlich gereinigt, danach konnte es wieder losgehen. Den Winter nutzte Inhaber Christian Bagatella zur Recherche: "Im Winter gibt es verschiedene Eismessen, die wir besuchen, um uns ein wenig inspirieren zu lassen." Und natürlich hat er dabei Trends ausgemacht. So gibt es dieses Jahr Sorten wie "Popcorn Salted Caramel" oder – für die kleinen Eisfreunde – ein Pokemon-Eis mit Geschenk. So viel sei verraten: Das Eis prickelt beim Schlecken. Doch das sei erst der Anfang: "Die besten Sorten werden natürlich im Frühling dazukommen." Zitrone-Basilikum übrigens sei ein durchgehender Renner und werde so schnell nicht aus dem Sortiment genommen. Auch wenn schon einzelne Kundinnen und Kunden vorbeischauen, in den nächsten Wochen sei noch nicht so viel zu tun. "Der große Ansturm kommt erst, wenn es richtig warm wird."

Neue Sorten und Klassiker: Alle Eissorten kommen sehr gut an

Im Eiscafé Riviera an der Augsburger Gärtnerstraße sitzen ebenfalls schon Gäste. Eine Kundin schwärmt regelrecht vom Eis, das Roberto Calchera dort seit vielen Jahren anbietet: "Das ist mit Abstand das beste Eis in Augsburg, ich bin seit 30 Jahren Stammkundin." Das Riviera hat vorletzte Woche wieder aufgemacht, die Sonne zuletzt sei erfreulich gewesen. "So früh in der Saison steht und fällt alles mit dem Wetter", sagt Calchera. Der Italiener verbringt seine Winterpause stets in seiner Heimat, in den Dolomiten. Seit 50 Jahren ist er im Geschäft und verlässt sich auf seine Dauerrenner. "Mein Sortiment verändert sich nur minimal, die klassischen Sorten kommen immer am besten an." 1,30 Euro kostet dieses Jahr eine Kugel, was auch Calchera unschön findet. Ändern aber kann er es nicht: "Der Zuckerpreis hat sich letztes Jahr verdoppelt." Dolce Vita, süßes Leben – doch das hat nun mal seinen Preis ...

Lesen Sie dazu auch