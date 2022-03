Augsburg

vor 10 Min.

Dramatische Sturzgeburt: Wie die Feuerwehr Schwangeren und Babys hilft

Plus Eine hochschwangere Augsburgerin muss ihr Kind ohne fremde Hilfe auf die Welt bringen. Es ist nicht das erste Mal, dass die Feuerwehr spektakuläre Geburten miterlebt.

Von Max Kramer

Das Wichtigste zuerst: Der Frau geht es gut, ihrem neugeborenen Sohn auch. Was die beiden aber hinter sich haben, gleicht einer Horrorvorstellung. Es begann mit einem Notruf, der die Augsburger Berufsfeuerwehr am Mittwoch um kurz nach 8 Uhr erreichte. Die Frau, die in Haunstetten wohnt, war kurz vor der Geburt und konnte ihre Wohnungstür nicht mehr öffnen - bei ihr niemand außer der kleinen Tochter. Es dauerte nur wenige Minuten, bis die Feuerwehrleute vor besagter Tür standen. Doch die öffnete sich plötzlich: Es war die Frau. Sie hatte vor wenigen Augenblicken ihr Kind ohne fremde Hilfe auf die Welt gebracht. "So etwas", sagt Friedhelm Bechtel, Sprecher der Berufsfeuerwehr, "haben wir hier noch nie erlebt. Wahnsinn." Und doch ist es nicht das erste Mal, dass Feuerwehrleute an der Schnittstelle zum Leben tätig werden müssen.

