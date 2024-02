Augsburg

"Du kommst doch nicht aus Dummsdorf": 93-Jährige macht sich fit am Handy

Man lernt nie aus: Es gibt einen Handykurs für Senioren im Mehrgenerationentreff in der Firnhaberau. Seminarleiterin Anja Kienberger erläutert der 93-jährigen Helga Schiele den Umgang mit dem Handy.

Vorsichtig streicht Helga Schiele über das Display ihres Smartphones und tippt dann bedächtig auf das "Anrufen"-Symbol. Bei der Empfängerin ihres Anrufes klingelt es. Alles richtig gemacht. Frau Schiele lächelt. Sie hat allen Grund sich zu freuen. Die freundliche Dame aus der Firnhaberau, die derzeit den Umgang mit einem Smartphone lernt, ist auch keine 30, 40 oder 50 Jahre alt. Sie ist 93 und was sie in diesem Alter leistet, verdient höchsten Respekt. Die Seniorin ist gut aufgelegt, geistig fit und würde mit Sicherheit als eine Person durchgehen, die zehn Jahre jünger ist. An diesem Tag muss man nur etwas lauter sprechen, weil sie zu Hause ihr Hörgerät vergessen hat. Dass sie jetzt noch den Ehrgeiz hat, modern zu kommunizieren, hat natürlich einen Grund.

Helga Schiele ist gerne im Mehrgenerationentreff in der Firnhaberau

Helga Schiele verbringt ihre Nachmittage oft im Mehrgenerationentreff (MGT) in der Firnhaberau. "Viele von den Leuten, die hierherkommen, schauen da auch oft drauf oder schreiben was. Da kam ich mir vor wie auf dem Abstellgleis." Ihre beiden Söhne haben ihr dann an Weihnachten ein nagelneues Smartphone mitgebracht. Zunächst hatte sich noch Berührungsängste mit "dem Ding" umzugehen, doch ihre Söhne machten ihr Mut. Helga Schiele lacht: "Die haben zu mir gesagt, du kommst doch nicht aus Dummsdorf. Das lernst du doch locker. Und ich habe mir dann gedacht, diese Fähigkeit hast du noch."

