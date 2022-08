Ein ganz spezielles Feuerwehrauto: Was es mit der "Ölhexe" auf sich hat

Seit rund zwei Jahren verfügt die Augsburger Berufsfeuerwehr über ein spezielles Gefährt mit einem lustigen Namen. Seine Hilfe wird oft gebraucht.

Seit zwei Jahren hat die Berufsfeuerwehr Augsburg eine Art Lkw in ihrem Fuhrpark, der viel im Einsatz ist und einen lustigen Namen trägt. Die sogenannte "Ölhexe" wird innerhalb der Stadt dort eingesetzt, wo Fahrzeuge Betriebsflüssigkeiten, wie eben Öl, verlieren. Allein in den vergangenen Tagen musste die Ölhexe mehrmals an verschiedene Orte ausrücken.

Die Ölspur, die Montagabend auf der Gögginger Straße verlief, war nahezu 200 Meter lang. Eine Fahrbahn musste zeitweise gesperrt werden, der Tramverkehr wurde kurz unterbrochen. Während früher die verschmutzten Fahrbahnen manchmal per Hand oder bei größeren Flächen von privaten Firmen gereinigt und Sand gegen die Rutschgefahr gestreut wurde, rückt seit geraumer Zeit die Ölhexe der Berufsfeuerwehr an. Der Gerätewagen kann mit Wasser, einem Spezialmittel und mit Hochdruck die Straßen von gefährlichem Film befreien, erklärt Friedhelm Bechtel von der Berufsfeuerwehr. Das Schmutzwasser gelange in einen Tank und werde anschließend fachgerecht entsorgt.

Die Ölhexe darf nur innerhalb Augsburgs im Einsatz sein

Der Augsburger Stadtrat hatte einst die Anschaffung des Gefährts, das offiziell den etwas faden Namen "Gerätewagen Öl" trägt, beschlossen. Die Ölhexe darf nur innerhalb Augsburgs angewandt werden, außerhalb der Stadtgrenzen werden Firmen beauftragt. "Die Ölhexe hat sich für uns längst bewährt", berichtet der Feuerwehr-Sprecher. "Es gibt viel für sie zu tun." Erst kürzlich kam der Wagen zweimal kurz hintereinander zum Einsatz. Im Mittleren Graben in der Innenstadt hatte ein Bus eine größere Menge an Kühlwasser verloren, in der Ortlerstraße in Hochzoll musste eine zehn Zentimeter breite Ölspur beseitigt werden. Diese zog sich offenbar bis nach Dasing. Aber wie bereits erwähnt, Augsburgs Ölhexe vermag zwar vieles, nur die Stadt darf sie nicht verlassen.