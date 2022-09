Ein Naturschauspiel: Es ist die Zeit vieler Regenbogen in Augsburg

Auch am Dienstagmorgen war wieder einmal ein besonders schöner Regenbogen zu sehen. Sonne und Regen müssen sich im richtigen Moment treffen.

Ein Regenbogen bildet sich, wenn Lichtstrahlen auf Wassertropfen treffen. Dies kommt vor, wenn es regnet und gleichzeitig die Sonne scheint. Wenn wir den Regenbogen sehen, muss die Sonne hinter uns sein. Aber auch in den winzigen Wassertröpfchen in der Nähe eines Wasserfalls entstehen Regenbogen. So klingt die Erklärung für das atmosphärisch-optische Phänomen, das als kreisbogenförmiges, farbiges Lichtband am Himmel erscheint. Es lohnt, derzeit das Wetter in Augsburg etwas genauer zu betrachten, und dann gegebenenfalls den Blick nach oben zu richten. In den zurückliegenden Tagen zeigten sich wiederholt Regenbogen.

Es ist bekannt, dass Regenbogen die Menschen faszinieren. Wenn ein Regenbogen am Himmel auftaucht, wird gerne fotografiert. In Zeiten der sozialen Netzwerke machen fotografierte Regenbogen schnell die Runde. Das war am Dienstagmorgen der Fall. Langschläfer verpassten den Moment jedoch. Man musste gegen 8 Uhr zur Stelle sein. Dabei ist es von Vorteil, wenn man dem Himmel schon ein kleines Stück näher ist, als lediglich am Boden zu stehen. Hochhäuser und mehrstöckige Wohnblöcke empfehlen sich insofern für die Aufnahme eines Regenbogens.

Samstag, 17.30 Uhr: Ein Regenbogen zeigt sich über den Dächern einer Wohnanlage in Augsburg. Foto: Michael Hörmann

Es gibt sieben Regenbogenfarben: Eine Eselsbrücke hilft

Wer ganz genau hinschaut, sollte die sieben Regenbogenfarben erkennen. Eine der geläufigsten Eselsbrücken, mit deren Hilfe man sich die Farben merken kann, lautet: Rot, Orange, Gelb und Grün sind im Regenbogen drin, Blau und Indigo geht's weiter auf der Regenbogenleiter und dann noch das Violett; sieben Farben sind komplett.

Den Meteorologen Klaus Hager aus Neusäß begeistert der Anblick eines Regenbogens immer wieder aufs Neue. Es müssen aber einige Dinge zusammenspielen, damit der Regenbogen gut wahrzunehmen ist: "Die Sonne muss im Rücken des Regens sein." Dieses Wetterphänomen war in Augsburg wiederholt zu beobachten. Das liegt daran, dass es derzeit viele Schauer gibt. Am vergangenen Samstag gegen 17.30 Uhr war der richtige Moment für einen wunderschönen Regenbogen. Sofern man am Samstag unterwegs gewesen ist sowie den Regenbogen in Augsburg gesehen und fotografiert hat.

