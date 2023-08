Einbrecher entwenden Bargeld aus einem Geschäft in Augsburg

Der Einbruch geschah in der Nacht auf Freitag. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Einbruch im Textilviertel: In der Nacht auf Freitag drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Geschäft in der Reichenberger Straße ein. Hierbei entstand laut Polizei ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen.