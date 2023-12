Einbrecher versucht, in Hochzoller Jugendeinrichtung einzusteigen

Ein bislang unbekannter Täter richtet bei einem Einbruchsversuch in Augsburg-Hochzoll Sachschaden an. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Zeitraum von Freitag, 9 Uhr, bis Montag, 12 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter versucht, gewaltsam in eine Jugendeinrichtung in der Mittenwalder Straße einzudringen. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein Betreten der Einrichtung nicht gelungen sein", so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt und bittet unter der 0821/323-3810 um Hinweise. (jaka)