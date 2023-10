Eine Stadt, eine Nacht, 21 Bands und neun DJs: Das bietet das Honky Tonk 2023

Das Riegele Honky Tonk Festival steigt am Samstag, 4. November, 25 Klubs, Kneipen und Cafés sind dabei. Für die Heimfahrt müssen Nachtschwärmer etwas beachten.

Am Samstag, 4. November, erwartet die Jungen und Junggebliebenen eine geballte Ladung Livemusik. Denn Riegele Honky Tonk geht in seine 28. Auflage. Das können nicht viele Festivals von sich behaupten. In 25 Klubs, Kneipen und Cafés wird jede Art von Musik gespielt. Im Mo Clubchen am Afrawald zum Beispiel laden The W Beat Boys zu einer groovigen Reise durch sechs Jahrzehnte mit Songs von Stevie Wonder bis zu Coldplay. Davon abgesehen ist noch einiges geboten.

Beim Honky Tonk in Augsburg gibt es auch ein Late-Night-Programm

Im bayrischen Herzl (Spitalgasse) startet Mort im Biergarten mit Songs von Cash oder Bob Dylan. Wer es lieber schnulzig mag, ist in der Bar Italy (Theaterstraße) gut aufgehoben. Salerno Domenico bringt mit Songs von Adriano Celentano seine Zuhörer zum Schmelzen. Dem Boogie Woogie wird in der eleganten 3M-Bar im Hotel Maximilian’s die Bühne bereitet und die „Brez’n“ im Barthshof bietet mit Liquid Voltage Rockperlen. Die gesamte Innenstadt wird zu einem einzigen großen Liveklub, auch das Kesselhaus in der Riedinger Straße ist mit von der Partie - allerdings erst ab 1 Uhr mit einem Late-Night-Programm. In manchen Kneipen wird es bekanntlich im Laufe des Abends ziemlich eng. Ein Tipp: Einfach weiterziehen und sich woanders niederlassen.

Alle beteiligten Kneipen und Klubs mit den Bands, deren Stilrichtung und Auftrittszeiten, sowie der DJs sind unter www.riegele-honky-tonk.de zu finden.

Info: Bis 3. November kosten die Tickets, die es in allen beteiligten Gastrobetrieben und bei der Regio am Rathausplatz gibt, ermäßigt 19,50 Euro, am Festivalabend werden dann 23 Euro fällig. Festivalstart ist um 19 Uhr und anders als in den vergangenen Jahren berechtigen die Tickets nicht mehr zur kostenlosen Nutzung von Bus und Bahn.