Augsburg

18:30 Uhr

Einzigartig in Deutschland: So bereitet sich Augsburg auf das Friedensfest vor

Plus Keine andere Stadt hat 14 Feiertage im Jahr – das gibt es nur in Augsburg. Nach Einschränkungen wegen Corona folgt am 8. August ein kleiner Neustart für das Friedensfest.

Von Michael Hörmann

Augsburg ist einzigartig in Deutschland: Keine andere Stadt hat 14 Feiertage im Jahr. In Augsburg findet jährlich am 8. August ein bundesweit einmaliger Feiertag statt: das Hohe Friedensfest. Die Corona-Pandemie hat in den zurückliegenden beiden Jahren das gemeinsame Feiern ausgebremst, insofern steht der kommende Montag im Zeichen eines kleinen Neustarts. Neben der großen Friedenstafel am Rathausplatz und dem Kinderfriedensfest im Zoo und im Botanischem Garten gibt es zahlreiche Gottesdienste, Konzerte und Mitmachaktionen. Das Friedensfest ist aber weit mehr als allein der 8. August. Es gibt ein Rahmenprogramm, das mehrere Wochen dauert. Premiere feiert eine Veranstaltung, die nicht von der Stadt organisiert wird: Im Gaswerk steigt am Sonntag ein Friedensfestival mit national bekannten Popstars.

