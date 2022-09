Elend hinter Klostermauern: Das städtische Armenhaus am Predigerberg

Plus Im Schatten der Prachtmeile lag über 100 Jahre die zentrale Anlaufstelle und letzte Zuflucht für die sozial Schwächsten der Stadt, seit 1920 dann erstes „Städtische Altenheim“ und „Kinderheim“.

Bert Brecht kannte sie noch: die „Städtische Armenpflege“ im „Dominikanergebäude“. Den weiträumigen Klosterkomplex hatte König Maximilian I. bereits 1813 mit Ausnahme der Kirche der Stadt „zu Armenzwecken“ geschenkt. Ursprünglich 1819 als Provisorium eingerichtet, blieb die „Städtische Armenpflege“ mit ihren vier Einzelabteilungen - der „Beschäftigungs-, Verpflegungs-, Suppen- Armenkinder-Anstalt“- für ein Jahrhundert armenpolitische Zentralinstanz Augsburgs. Vergebens sucht man heute am Predigerberg nach Spuren dieser wichtigen ersten Etappe Augsburger Sozialpolitik und Vorstufe unserer modernen Sozialverwaltung.