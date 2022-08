Endlich ist wieder Marktsonntag in Oberhausen

Der traditionelle Marktsonntag in Oberhausen findet am 4. September statt. Worauf sich die kleinen Besucher freuen dürfen.

Zweimal – 2020 und 2021 – bremste Corona den Oberhauser Marktsonntag aus. Die Stadtteil-Arbeitsgemeinschaft als Veranstalterin ist zuversichtlich, dass die Traditionsveranstaltung in diesem Jahr endlich wieder über die Bühne gehen kann. Schließlich gelte es, ein Jubiläum nachzufeiern. "Wir holen in diesem Jahr den ursprünglich für 2020 geplanten Jubiläums-Marktsonntag nach", sagt Arge-Chefin Hannelore Köppl. Terminiert ist die Veranstaltung während des Herbstplärrers.

Oberhauser Marktsonntag: Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr

Wie gewohnt, findet der Oberhauser Marktsonntag am zweiten Sonntag des Volksfestes statt. Das ist in diesem Jahr der 4. September. Von 13 bis 18 Uhr dürfen die Geschäfte in der Zone zwischen Wertachbrücke und Oberhauser Bahnhof öffnen. Laut Köppl sind zahlreiche Unternehmer an einer Teilnahme interessiert. Daneben sind Fierantinnen und Fieranten zu beiden Seiten der Ulmer Straße von 11 bis 18 Uhr mit Ständen vertreten. Auch etliche neue Angebote seien darunter, kündigt die Veranstalterin an. Für die kleinen Besucher soll es auf dem Helmut-Haller-Platz eine Kindererlebniswelt geben. (bau)

Lesen Sie dazu auch