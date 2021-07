Augsburg

Die Stadt Augsburg will den Oberhauser Marktsonntag erhalten

In diesem Jahr fällt der Marktsonntag in Oberhausen wegen Corona das zweite Mal in Folge aus. Ab 2022 soll es die beliebte Veranstaltung aber wieder geben.

Plus Die neue Verordnung für den Marktsonntag in Oberhausen soll ab 2022 gelten, in diesem Jahr fällt der Marktsonntag wegen Corona nochmals aus. Wie die Lage in Lechhausen ist.

Von Andrea Baumann

Wenn es nach der Stadt geht, soll es auch künftig am zweiten Wochenende des Herbstplärrers einen Marktsonntag in Oberhausen mit geöffneten Geschäften und Ständen im Freien geben. Der Allgemeine Ausschuss des Stadtrats will dafür am Dienstag die Weichen stellen und eine entsprechende Verordnung für die Jahre 2022 bis 2032 beschließen. Klar ist allerdings, dass die beliebte Veranstaltung in der Ulmer Straße zwischen Wertachbrücke und Oberhauser Bahnhof 2021 das zweite Jahr in Folge ausfällt. Durch die bereits erfolgte Absage des Herbstplärrers seitens der Stadt ist auch der Oberhauser Marktsonntag hinfällig. Denn allein das Volksfest schafft als besonderes Ereignis die Grundlage dafür, dass die Stadt eine Ausnahme vom sonntäglichen Verkaufsverbot machen kann.

