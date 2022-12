Energiesparen: Ämter bleiben zwischen den Feiertagen teils zu

Ein Teil der Augsburger Behörden verabschiedet sich bis Dreikönig, damit die Büros nicht geheizt werden müssen.

Die Stadt wird aus Energiespargründen den Betrieb in den städtischen Ämtern zwischen den Feiertagen deutlich reduzieren. Manche Dienststellen werden bis nach Dreikönig den Parteiverkehr ganz unterbrechen, andere Ämter eingeschränkt geöffnet haben. Allerdings werde es auch Behörden geben, die voll arbeiten oder in denen zumindest bestimmte Abteilungen erreichbar bleiben müssen. "Eine komplette Schließung der Stadtverwaltung Augsburg ist nicht möglich, da nahezu alle städtischen Dienststellen die kommunale Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger sichern", so Personalreferent Frank Pintsch (CSU). So müssten Jugendamt, Bürgerbüros oder Standesamt weiter erreichbar sein. "Der Dienstbetrieb wird aber stadtweit auf freiwilliger Basis bestmöglich reduziert, um Energiekosten zu sparen", so Pintsch.

Ämter in Augsburg haben abweichende Öffnungszeiten

Die Temperaturen in ungenutzten Büros und Gebäudetrakten werden so weit wie möglich gesenkt, allerdings müsse man Frostschäden unbedingt vermeiden, so Pintsch. Dies variiere je nach Gebäude, sodass man nicht grundsätzlich sagen könne, wie viel Energie eingespart werden kann. Klar sei aber auch, dass sich mit jedem ungeheizten Büro Energie sparen lasse. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hätten die Möglichkeit, vom Büro oder, sofern es die Tätigkeit zulässt, vom Heimbüro aus zu arbeiten. Angeordneten "Zwangsurlaub" gebe es nicht, so Pintsch. Man achte bei der Bürotemperatur auch auf den Arbeitsschutz und arbeite mit dem Personalrat zusammen. (skro)