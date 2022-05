Eröffnung: Haunstetten hat mit neuem "Südstern" wieder einen Jugendtreff

Jugendliche haben in Haunstetten wieder eine Anlaufstelle. Der Treff "Südstern" wird vom Augsburger Stadtjugendring betrieben. Der Weg bis zur Eröffnung war nicht einfach.

Haunstetten hat wieder einen Jugendtreff. Mit einem kleinen Festakt hat Oberbürgermeisterin Eva Weber den neuen "Südstern" in seinem Übergangsdomizil in der Hofackerstraße eröffnet. Damit findet eine mehrjährige Suche nach einem Standort für die Jugendarbeit im Augsburger Stadtteil zumindest vorübergehend ein Ende. Die Stadt hat die Räume in der ehemaligen Pizzeria "La Fiamma" am Woolworth-Gebäude für zunächst zwei Jahre gemietet. Sie will die Zeit nutzen, um sich nach einem geeigneten endgültigen Standort für ein Jugendzentrum umzusehen, sagte Weber bei der Eröffnung.

Seit 2018 der einstige Südstern schließen musste, waren die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Haunstetten quasi heimatlos. Die Suche nach einer neuen Bleibe stellte alle Beteiligten vor eine große Herausforderung. Mehrere grundsätzlich geeigneten Räume mussten aufgrund massiven Widerstandes aus der Bevölkerung verworfen werden. Auch Neubaupläne auf dem Gelände des Roten Kreuzes scheiterten an den Nachbarn. "Die Suche nach einem Jugendtreff ist nicht trivial", sagte Augsburgs Sozialreferent Martin Schenkelberg während dieser Phase im Gespräch mit unserer Redaktion. Die leer stehenden Räume der Gastronomie in der Hofacker-Straße erwiesen sich dann offenbar als Glücksgriff.

Der Jugendtreff Südstern hat in Haunstetten Platz in einer ehemaligen Pizzeria in der Hofackerstraße gefunden. Zur Eröffnung zeigte der Jugendliche Joshua Agyeman Manu alias "Ultimate West" seine Tanzkünste. Foto: Fridtjof Atterdal

Der Südstern im Augsburger Stadtteil Haunstetten wurde vermisst

Der Südstern wurde in Haunstetten schmerzhaft vermisst, sagte Weber bei der Eröffnung. Umso schöner sei es, dass man jetzt mitten im Stadtteilzentrum diesen neuen Standort gefunden habe. Man habe mit dem Immobilieneigentümer über den zwei Jahre laufenden Mietvertrag hinaus eine Verlängerungsoption vereinbart. "Nichts ist so beständig wie eine Interimslösung", scherzte Weber. Angesichts der geplanten Entwicklung des Stadtteils mit dem neuen Quartier Haunstetten Südwest sei es wichtig, jetzt eine dauerhafte Lösung zu suchen. "Auch für Haunstetten Südwest müssen Sozialräume mitgedacht werden - dazu gehört auch ein Jugendzentrum", so die Oberbürgermeisterin.

Der Südstern wird, wie schon zuvor, vom Stadtjugendring betrieben. Der Regionalleiter für den Augsburger Süden, Robert Mailer, sagte am Rande der Veranstaltung, man müsse in Haunstetten nach der über dreijährigen Pause mit der Jugendarbeit quasi von null beginnen. Die Jugendlichen, die 2018 den Südstern besuchten, seien schließlich heute junge Erwachsene und würden wohl nicht mehr kommen. "Aber das geht ruckzuck - wir hatten schon in der Umbauphase viele neugierige junge Leute hier", berichtete er. Der zentrale Standort werde dabei sicher hilfreich sein. Der Südstern ist, wie alle Jugendtreffs des Stadtjugendrings, dienstags bis samstags von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Nachbarn wollen den Jugendtreff genau beobachten

Auch in der Hofackerstraße gab es im Vorfeld einige Bedenken bei den Anwohnern, die im Rahmen einer Informationsveranstaltung im Vorfeld weitgehend ausgeräumt werden konnten, berichteten Heike und Gunther Eichner, die direkt neben dem Südstern wohnen. Das Ehepaar hatte in der Vergangenheit viel Ärger mit Jugendlichen, die sich auf dem Hinterhof des Woolworth trafen, wie sie erzählten. "Wir mussten regelmäßig die Polizei rufen", so die Nachbarn. Man hoffe jetzt, dass durch den Südstern und die dort tätigen Sozialarbeiter und Streetworker Ruhe in die Jugendszene einkehren werde. Während Heike Eichner vom Konzept des Stadtjugendrings überzeugt ist, zeigte sich ihr Mann noch etwas skeptisch. "Wir werden sehr genau beobachten, wie das hier abläuft", meinte er.

