Erzieherinnen streiken wieder am Mittwoch

Die Gewerkschaft Verdi ruft ihre Mitglieder zum Streik auf. Betroffen sind städtische Kindergärten.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ruft bundesweit Erzieherinnen und Erzieher, Kinderpflegerinnen, Sozialassistenten und andere Berufsgruppen aus Kitas und dem Ganztag in Schulen zu einem Streik‐ und Aktionstag am Mittwoch auf. Hintergrund sind die bislang ergebnislosen Verhandlungen für die Beschäftigten im Sozial‐ und Erziehungsdienst und die angespannte Situation in den Einrichtungen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Auch in Augsburg wird gestreikt. Betroffen sind städtische Kindergärten. Die Stadt empfiehlt Eltern, sich vorab zu informieren, ob die Einrichtung, die ihr Kind besucht, bestreikt wird.

Das sind die Forderungen der Gewerkschaft Verdi

Anlass für den bundesweiten Streik‐ und Aktionstag ist die aktuelle Tarifauseinandersetzung mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) im kommunalen Sozial‐ und Erziehungsdienst. Die vorangegangenen beiden Tarifrunden im Februar und im März verliefen ergebnislos. Verdi fordert in den Tarifverhandlungen eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und die finanzielle Anerkennung der Arbeit der Beschäftigten im Sozial‐ und Erziehungsdienst.

"Die Beschäftigten sind maßlos enttäuscht, weil die Arbeitgeber sich bisher weigern, ihnen in Fragen der Entlastung, bei den Arbeitsbedingungen und bei der Aufwertung der Berufe entgegenzukommen", erklärte Manuela Dietz von Verdi Bayern. Die Situation in den Tageseinrichtungen für Kinder sei seit Jahren angespannt. "Die Beschäftigten sind schlicht und einfach am Limit", berichtete Dietz.

Lesen Sie dazu auch